В Украине всего 0,59% населения привились от гриппа

В Украине всего 0,59% населения сделали в этом году прививку против гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил директор Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Центральной СЭС Министерства здравоохранения Андрей АЛЕКСАНДРИН и отметил, что за последние 2 недели уже подтверждено наличие вируса гриппа в Украине.

По информации А.АЛЕКСАНДРИНА, за 47-ю неделю 2011 года (21-27 ноября) гриппом и ОРВИ заболели 197,578 человек, из них – 68,5% - это дети.

Самый большой показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в Киеве и области. “Это приблизительно 66 случаев на 10 тыс. населения”, - добавил А.АЛЕКСАНДРИН.

В то же время наименьшие показатели заболеваемости в Харьковской, Закарпатской и Тернопольской областях: в среднем это 20 случаев на 10 тыс. населения.

В целом, отметил эксперт, по итогам 47-й недели года практически во всех регионах Украины показатели заболеваемости были ниже эпидемического порога: от 13,6% в Днепропетровской области до 56,2% - в Херсонской области.

“Только в Луганской области по итогам 47-й недели зарегистрировано превышение эпидемического порога на 13,5%”, - отметил А.АЛЕКСАНДРИН и добавил, что в целом по Украине количество госпитализированных за 47-ю неделю превысило предыдущую неделю на 4,5% (7 тыс. 371 человек).

А.АЛЕКСАНДРИН отметил, что в этом сезоне в Украине пока еще не зарегистрирован ни один случай смерти от гриппа и ОРВИ.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день всего 0,59% населения Украины сделало прививку против гриппа: 0,47% - детей и 0,62% - взрослого населения страны. В то же время в Беларуси прививки сделали 31,6% населения, России – 29%.

Самый низкий уровень вакцинации на сегодняшний день – в Черниговской области – 0,06% населения, самый высокий уровень охватывания вакцинопрофилактикой в Украине – в Днепропетровской области – 1,65%.

“За минувшую неделю в Украине привиты 60 тыс. 553 человека”, – отметил А.АЛЕКСАНДРИН и добавил, что финансирование вакцинопрофилактики на 20% осуществляется за собственный счет граждан.

Эксперт подытожил, что эпидемиологическая ситуация в Украине по итогам 47-й недели абсолютно обычная для этого периода. “Лишь первые случаи гриппа зарегистрированы в Украине и пока мы не можем сказать, что эпидпроцесс развивается за счет вируса гриппа. Он пока еще превалирует за счет других острых респираторных заболеваний”, – отметил А.АЛЕКСАНДРИН.

Он также подчеркнул, что хотя прививка против гриппа и не входит в календарь обязательных прививок, ее нужно делать, чтобы уберечься от болезни.

В свою очередь главный инфекционист Минздрава Украины Ольга ГОЛУБОВСКАЯ отметила, что сейчас в Украине циркулируют те штаммы гриппа, которые были предусмотрены в прошлом году: сезонный H3N2, пандемичный H1N1 и грипп B. И именно на противодействие этим штаммам рассчитана вакцинопрофилактика в этом году.

А.АЛЕКСАНДРИН добавил, что в среднем за год в Украине ОРВИ болеют свыше 8 млн. человек, гриппом – 730-740 тыс. человек. При этом в этом году в Украину было завезено более 620 тыс. доз вакцины. “На сегодняшний день спрос (на вакцинацию - УНИАН) не такой уже и большой”, – сказал он и отметил, что прививка – 95% гарантия уберечься от того штамма гриппа, на который она рассчитана.

Эксперт напомнил, что иммунитет к вирусу вырабатывается на протяжении 10-14 дней после прививки, но первые положительные результаты возникают уже на 3-4 день.