Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь

Завтра в Украине ночью без осадков, утром и днем, кроме западной части, небольшой мокрый снег и дождь, в восточных областях и Приазовье умеренные осадки.

Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях местами до 2° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части 3-8°; на юге Крыма ночью 2-4° тепла, днем 9-11°.

В Киевской области в четверг ночью без осадков, местами туман; утром и днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.