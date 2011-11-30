Минздрав предусматривает в госбюджете-2012 средства для повышения в пять раз помощи ВИЧ-положительным детям

Министерство здравоохранения предусмотрело в государственном бюджете на следующий год средства для повышения материальной помощи ВИЧ-положительным детям в пять раз.

Как сообщает газета “Україна молода” (№ 217), об этом сказала председатель Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИД и другим социально опасным заболеваниям Татьяна АЛЕКСАНДРИНА.

По ее словам, на следующий год средства для повышения этих выплат увеличены с 408 грн. в год (34 грн. в месяц) до 2 040 грн. в год (170 грн. в месяц).

Руководитель отдела связей с общественностью благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущие с ВИЧ» Екатерина ДУДКИНА отметила, что увеличение материальной помощи крайне необходимо, ведь ВИЧ-положительным детям необходимо усиленное питание. Организм такого ребенка особо нуждается в питательных веществах, поэтому родителям приходится регулярно покупать недешевые продукты. Кроме того, если персонал учебного заведения узнает о ВИЧ-статусе ребенка, его могут не принять, например, в детсад. Несмотря на то, что инфицирование вирусом иммунодефицита человека из-за бытового контакта невозможно, а законодательство уравнивает права детей, независимо от состояния здоровья, отказы принимать ВИЧ-положительных малышей в детсад случаются и до сих пор. В таких случаях, по крайней мере, кто-то из родителей вынужден не работать и сидеть с ребенком дома, поэтому финансовая уязвимость такой семьи повышается.

Правда, как признают эксперты, даже после якобы существенного увеличения этой помощи бюджетных выплат мало на что будет хватать, но все же положительно отмечают прогресс в отношении государства к детям с ВИЧ, пишет газета.