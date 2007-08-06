В Киеве не хватает паталагоанатомов

В украинской столице критически не хватает патологоанатомов. На весь город их всего 43 человека, тогда как нужно в три раза больше.

Небывало жаркое лето создает в Киеве тяжелые условия для работы патологоанатомов. "Ситуацию держим под строгим контролем, но большинство отделений в нашем городе требует реорганизации. В городе не хватает патологоанатомов. На весь Киев их всего 43 человека, тогда как нужно как минимум в три раза больше", - сообщила "СN-Новостям" главный патологоанатом Киева Нина Витальевна Жучкова.

Как нам стало известно, уже в ближайшее время планируется разработка ряда специальных инструкций. В них будет предложено реорганизовать патологоанатомические отделения в городе. Сейчас они не централизованы, недостаточно финансируются и находятся на балансе больниц. Новые инструкции расширение штата персонала, оборудование отделений современными герметическими модулями-холодильниками, где температура не будет зависеть от погодных условий и может регулироваться согласно требованиям. Кроме того, на внешней стороне таких модулей можно размещать специальные таблички с данными о теле умершего (по аналогии с западными образцами).

Более того, все постмортальные услуги в обязательном порядке должны будут производиться, во-первых, профессионалами, во-вторых, - чистыми руками, и, в-третьих, уважительно к праху человека. "В Киеве нет случаев, когда в моргах трупы разлагаются, но все же холодильные камеры оставляют желать лучшего. Новые модули помогут персоналу работать более качественно, на столичном уровне. На сегодняшний день уже в 80 процентах областных центров страны патологоанатомическая служба централизована, по этой системе работают наши коллеги в Одессе, Запорожье, Львове, Чернигове, Полтаве и Днепропетровске. Если дать и столице изменить организацию работы, то перемены к лучшему очевидны", - подытожила Нина Витальевна.

http://mignews.com.ua