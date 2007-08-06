Соки повреждают детские зубы

Детские зубы серьезно страдают от соков, которые условно относятся к категории «здоровых» продуктов, предупреждают ученые.

По словам стоматологов, натуральный сок к смеси с чистым сахаром – самая худшая смесь для ткани зубов.

Большинство родителей не знают, что соки, которые продаются в розничной сети, содержат столько же сахара, сколько обычная газировка.

По словам эксперта стоматологии, Филиппа Стемера, дети должны быть ограничены одним стаканом сока в день.

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По его словам, воздействие кислоты разрушает всю поверхность зуба, но больше всего страдает жевательная поверхность.

Даже диетические продукты без сахара, из-за их высокой кислотности, могут повредить зуб.

Чтобы избежать этого, время приема соков и газировки следует подбирать так, чтобы оно совпадало с основными приемами пищи. Второй совет стоматолога – пить соки нужно только через соломинку.