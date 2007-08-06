Вызвать врача на дом можно с помощью телевизора

Британцы смогут вызывать врача на дом с помощью системы цифрового телевидения. Как передает Computer Weekly, такую услугу вводит медицинский центр Trent Vale. В него входит 1100 больниц по всей Великобритании. Услуга призвана облегчить жизнь тем, кто не может прийти в больницу непосредственно: из-за занятости или болезни.

Иными словами, с помощью пульта дистанционного управления (или мобильного телефона) пациенты получают доступ к цифровой "книге регистрации", который пользуется и секретарь врача, регистрирующий клиентов обычным способом. Услуга реализуется с помощью цифрового интерактивного телевидения (DiTV). Пациент может записаться на прием, отменить запись или перенести ее время.

Как рассказал управляющий центра Trent Vale, система "врач через телевизор" была введена еще в январе, и за прошедшие месяцы успешно себя зарекомендовала.

В частности, снизилось количество несостоявшихся встреч врача с пациентом, если последний вдруг передумал или решил изменить время записи, а оповестить не смог. Каждый такой случай обходится системе здравоохранения в 15 фунтов (30 долларов). Отметим, что все здравоохранение в Британии - государственное и бесплатное.

Как говорят авторы идеи, новая система удобна тем, у кого дома нет доступа к интернету, а также пожилым людям, которым сложно выходить из дома. При этом технический "наворот" их вовсе не пугает, как можно было бы подумать. Напротив, в телевизоре пожилые чаще видят друга, чем в любом другом электронном приборе.

Раработчики надеются, что в скором времени система будет дополнена. Появится возможность обмениваться сообщениями с лечащим врачом, а также получать рецепты и рекомендации. Эти новые возможности у британцев появятся уже к концу года.

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