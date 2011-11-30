Яйца и куриное мясо способствует улучшению памяти

Учёными, которые работают в американском Бостонском университете, был проведен ряд исследований, результаты которых свидетельствуют о существовании взаимосвязи между уровнем развитости человеческой памяти и употреблением в пищу различных продуктов.

Исследования проводились учёными в течение пяти лет, участниками его стали примерно 1500 человек, возраст которых составлял от 36 до 83 лет.

Каждому участнику нужно было пройти специальные тесты на то, чтобы определить степень развитости памяти и сдать кровь на анализ того, какое количество витамина В4 содержится в ней до и после тестирования. На протяжении пяти лет все участники ели продукты, в которых было высокое содержание холина (витамина В4).

В итоге проведенного анализа всех данных, которые были получены в ходе тестирования, ученые выяснили, что те, в крови которых есть самое большое содержание витамина В4, обладают памятью, которая более развита, а также абстрактное и пространственное мышление было тоже более развито.

realce.biz