Секреты счастья - в простых и повседневных вещах

Еще Лев Толстой сказал, что все семьи счастливы одинаково и несчастны по-разному. Относительно людей тоже можно сделать подобный вывод. По крайней мере исследователи человеческого счастья утверждают, что его наличие в жизни человека связано с определенными закономерностями. Психологи уверяют, что можно научиться быть счастливым. Для этого нужно взять на вооружение некоторые правила и придерживаться их. 1. Всегда имейте цель. Не важно, насколько она глобальна. Помните, что на своем «маленьком» месте, вы так же важны, как президент для государства. Именно от вас зависит уют вашего жилища, атмосфера в семье и коллективе, качество решения заданий на работе и еще множество других «пустяков», из которых состоит ваша жизнь, ваших близких, а возможно и многих незнакомых вам людей.

2. Больше общайтесь с людьми. Это - наибольшее человеческое сокровище, - сказал философ и был прав. Ведь человек создан для жизни в обществе. Радость, которой вы поделитесь с ближними, увеличится вдвое, горе - настолько же уменьшится. Если у вас нет друзей и близких людей, отважьтесь на первый шаг для сближения с людьми: спеките пирог и угостите соседей, позвоните по телефону дальним родственникам, сделайте что-то приятное коллегам по работе. Налаживайте больше контактов, делайте добрые дела, и вы увидите, как удивительно начнет изменяться ваша жизнь.

3. Будьте реалистами. Социологические исследования удостоверяют, что тот, кто имеет высокие цели и достигает их, ничем не счастливее тех, людей, которые радуются маленьким достижениям. Однако тот, кто хочет большего, чем способен достичь, чувствует себя несчастным.

4. Говорите, думайте, оценивайте мир и людей положительно. Будьте доброжелательны и миролюбивы. Жизнь довольных и недовольных часто мало отличается событиями, но всегда отличается отношениям к ним. Если первые прежде всего видят достоинства и хорошую сторону людей и явлений, то вторые во всем подозревают что-то недоброе и замечают прежде всего негативное.

5. Верьте в себя, но не будьте самонадеянными. При любых жизненных обстоятельствах нужно хранить веру в себя, в возможность преодолеть временные жизненные трудности. Опросив значительное количество лиц, которые побывали в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах (потеря семьи, бизнеса, жилья, средств к существованию), но смогли опять начать нормальное социальное существование и достигли успехов, ученые засвидетельствовали, что даже в минуты горя, те не теряли веры и находили в себе силы пережить испытания. Однако самонадеянные люди своими руками разрушают все, что имеют. Ссоры в семье, с друзьями и в коллективе преимущественно происходят через такие черты характера, как негибкость и неблагодарность.

6. Занимайтесь благодетельностью. Для того, чтобы помогать ближним, не обязательно быть миллионером. Взгляните вокруг и увидите сотни тех людей, которые находятся в значительно хуже вас моральном или материальном положении. Не ожидайте пока вас попросят, предложите свою помощь первым. Ученые утверждают, что альтруизм (дела, которые делаются без ожидания вознаграждения) значительно повышает ощущение удовольствия у человека. Этого учат и духовные учения: сделай добро и оно вернется тебе сторицей. Кстати, в Америке и европейских странах у граждан становится традицией в свободное от работы время на благотворительных принципах помогать в домах престарелых, организационно и материально принимать участие в акциях защиты животных, окружающей среды, тяжело больных людей.

7. Живите своей жизнью, а не телевизионной. Программы телевидения, газетные сообщения, новости Интернет-сети, стремясь привлечь внимание людей прибегают к однобокой информации. Поэтому длительное ее восприятие и избыточное доверие ко всему увиденному и прочитанному приводит к потере реальности. Некоторые средства массовой информации убеждают людей, что жизнь - это мир убийств, ограблений, изнасилований, скандалов, афер и над ними висит угроза стать дежурной жертвой, другие, что все вокруг миллионеры и везунчики..

8. Вместо того чтобы жаловаться на большое количество работы, радуйтесь этому. Занятые люди имеют лучшее настроение, высшую самооценку, а также лучшие показатели здоровья. Социологи удивились, выяснив, что безработных, которые находят работу, больше всего радуют не деньги и не должность, а возможность проявить свой потенциал, ответственность и способности.

9. Устраивайте себе праздники веселья. Желательно как можно чаще. Театр, концерт, общение с друзьями, сюрпризы - это должно быть неотъемлемой частью жизни. Медики и психологи давно заметили и вывели аксиому: тот, кто умеет веселиться, чувствует себя значительно счастливее, не боится старости и живет дольше.

10. Никому и никогда не завидуйте. Привычка сравнивать себя, свое благосостояние, достижения с теми, которые имеют другие, - один из самых сильных факторов, которые делают людей несчастными. Учитесь ценить и наслаждаться тем, что у вас есть.