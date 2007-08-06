Младенца на мусорнике нашли бомжи

В парке культуры города Комсомольска Полтавской области неизвестная женщина положила в пакет BOSS тело новорожденной девочки и бросила в мусорник. 31 июля около трех часов дня его нашли супруги-бомжи.

— Ребенок родился доношенным. Два с половиной килограмма, — рассказывает заместитель начальника горотдела милиции Валентин Барабаш. — В пакете вместе с телом младенца лежала плацента.

В тот день мусор возле бара ”Лесная поляна” последний раз вывозили в восемь утра. Черного пакета тогда не было. Когда бомжи нашли его, отдали прохожим. Те вызвали милицию. Ребенок на то время был мертвым.

Медики считают, что роды состоялись в этот же день. Женщина была на 38–40-й неделе беременности. Перед тем как положить в пакет, ребенка обмыли.

— Мы дали объявление во всех местных СМИ. Просим, чтобы отозвались все, кто видел подозрительную женщину. Пока еще не звонили, — говорит Валентин Барабаш. — У нас многие девушки из райцентров приезжают работать на трикотажную фабрику. Комсомольск — ”город н ев ест ”. Попробуй теперь найти ту кукушку.

От чего умер ребенок, пока еще неизвестно. Стражи порядка проводят следственно-медицинскую экспертизу.

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