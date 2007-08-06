ДНК можно разложить по нотам

Исследователи из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Рие Такахаши и Джеффри Миллер написали программу, которая позволяет разложить ДНК на ноты, сообщает газета The Guardian.

Специалисты Такахаши и Миллер во время своей разработки приписали 20 аминокислотам соответствия 12 нотам хроматической гаммы. Но музыка получилась не совсем мелодичная и они решили подбирать соответствие каждой из семи нот диатонического ряда (до, ре, ми и т.д.) из пары аминокислот.

Помимо этого, они также кодировали аминокислотами трезвучия. Использование аккордов добавило генетической музыке плавности, но ученые решили придать каждой ноте еще и определенную долготу, что позволило привнести ритм.

В конечном итоге, Такахаши и Миллер решили проверить свои изыскания на известных генетических последовательностях. Например, фермент, отвечающий за строительство ДНК, в музыкальном выражении оказался короткой приятной мелодией. А нотное представление гена, вызывающего заболевание хорея Гентингтона (наследственное дегенеративное заболевание нервной системы), оказалось печальным, причем обладающим прерывистым ритмом.

Оказалось, что генетические мутации вообще звучат характерным монотонным образом в программе Такахаши и Миллера.

http://www.lenta.ru