Создана новая антиалкогольная система в автомобиле
09:59, 06 августа 2007Страна
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С пьяным водителем машина не тронется с места
Компания «Ниссан» разработала новую систему безопасности автомобиля, которая не позволяет пьяному водителю сдвинуть машину с места.
В спинки кресел автомобиля и в рычаг переключения передач вмонтированы датчики паров алкоголя. Первые из них улавливают частицы алкоголя в дыхании водителя, и вежливый женский голос рекомендует водителю воздержаться от поездки.
Но если водитель не послушается рекомендации, датчик на рычаге переключения скоростей определит наличие алкоголя в поте, выступающем на ладони. Компьютер просто заблокирует коробку передач автомобиля.
Двойной антиалкогольный контроль в автомобиле был применен учеными впервые.
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