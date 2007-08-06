Создана новая антиалкогольная система в автомобиле

Компания «Ниссан» разработала новую систему безопасности автомобиля, которая не позволяет пьяному водителю сдвинуть машину с места.

В спинки кресел автомобиля и в рычаг переключения передач вмонтированы датчики паров алкоголя. Первые из них улавливают частицы алкоголя в дыхании водителя, и вежливый женский голос рекомендует водителю воздержаться от поездки.

Но если водитель не послушается рекомендации, датчик на рычаге переключения скоростей определит наличие алкоголя в поте, выступающем на ладони. Компьютер просто заблокирует коробку передач автомобиля.

Двойной антиалкогольный контроль в автомобиле был применен учеными впервые.