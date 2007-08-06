В киевских супермаркетах открыли медицинские пункты

В двух районах украинской столицы – на Троещине и Лесном – начали действовать безоплатные медицинские консультации. Каждый желающий может измерить артериальное давление, получить лекарства или консультацию врача бесплатно.

В Деснянском районе установили восемь пунктов, где все желающие могут пообщаться с медиками и узнать о своем здоровье. Это четыре супермаркета (пр. Маяковского,17, ул. Курчатова, 19-я), торговый центр (ул. Магнитогорская, 1), аптека (пр. Маяковского, 73) и холл райадминистрации (пр-т Маяковского, 29).

Работать они будут в магазинах с 16:00 до 19:00 ежедневно до конца лета, пока не спадет жара.

Один из таких пунктов расположен и в администрации района, где измерить давление можно с 10:00 до 13:00.

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