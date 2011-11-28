Больных хроническим миелолейкозом нужно обеспечить лекарствами

Представители общественности просят Министерство здравоохранения Украины обеспечить финансирование программы по предоставлению лекарств больным хроническим миелолейкозом (ХМЛ).

Об этом председатель всеукраинской общественной организации «Осанна» Виктор ПИСАРЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что в 2008 году в Украине стартовала программа поддержки пациентов «Право жить», согласно которой 560 человек, больных ХМЛ, бесплатно получают современное лечение. Кроме того, в рамках программы происходит внедрение в Украине международных стандартов диагностики и лечения ХМЛ, то есть создание и расширение сети центров современной диагностики. При этом 70% препаратов поступало как гуманитарная помощь, а 30% - предоставляло государство. На данный момент программа по предоставлению лекарств больным хроническим миелолейкозом оказалась под угрозой закрытия в связи с тем, что Минздрав не планирует продолжать ее финансирования.

“Во всем мире - даже в странах Африки - государство и благотворительные организации обеспечивают таких пациентов лекарствами. Украина - единственная страна в мире, где диагноз «хронический миелолейкоз» до сих пор звучит как приговор. Дорогостоящая терапия нашим пациентам недоступна. Благодаря программе, они вернулись на работу, воспитывают детей, строят планы на будущее. Через несколько месяцев без терапии болезнь может вернуться и жизнь людей окажутся под угрозой. А раньше программу обещали не просто продолжать, а расширить, ведь в списке ожидания на лечение еще 2 тысячи человек. Теперь этот список ожидания может стать списком обреченных”, - отметил В.ПИСАРЕНКО.

Также он сообщил, что ежегодно больные ХМЛ собираются вместе, чтобы зажечь свечи на большом торте - как символ надежды каждого из них дожить до следующего дня рождения.

На пресс-конференции присутствующие члены организации «Осанна» также зажгли свечи на торте - с надеждой на то, что государство не оставит их один на один с болезнью, не свернет программу поддержки и не отберет у них право на жизнь.

*** ВГО «Осанна» объединяет людей, больных хроническим миелолейкозом или ХМЛ.

ХМЛ - злокачественное заболевание крови. В Украине им болеют 2,5 тысячи человек, большей частью трудоспособного возраста, поэтому ХМЛ еще называют раком молодых. Еще до недавнего времени этот диагноз звучал как приговор - два-три года жизни не наилучшего качества. На сегодня благодаря приему препаратов болезнь удается держать под контролем, больные могут жить полноценной жизнью. Но терапия чрезвычайно дорога, к тому же лекарства необходимо принимать ежедневно и на протяжении всей жизни.

Хронический миелолейкоз - злокачественное заболевание крови. В организме человека происходит генетический сбой: два гена обмениваются своими частями и образуется больной ген. Он и запускает весь механизм болезни: дает команду клеткам крови непрерывно делиться. Постепенно больные клетки блокируют образование здоровых клеток крови. При отсутствии лечения ХМЛ переходит в острый лейкоз и приводит к гибели человека.