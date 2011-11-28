Вакцины для профилактики туберкулеза хватит в Украине до марта 2012 года - Минздрав

Вакцины для профилактики туберкулеза (БЦЖ) хватит в Украине до марта 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается в сообщении, для обеспечения 100% потребности в вакцине для профилактики туберкулеза в год необходимо 1 840 000 доз, соответственно – 153 330 доз в месяц, из них для удовлетворения потребности в вакцинации новорожденных в роддомах – 125 000 доз в месяц.

По состоянию на 18 ноября 2011 года, остаток от поставок 2010 года вакцины БЦЖ составляет 19 310 доз, остаток первой гуманитарной помощи составляет – 123 700 доз (вместе - 143 010 доз).

По данным Минздрава, по состоянию на 28 ноября по регионам развезена гуманитарная помощь - вакцина БЦЖ (SSI, Дания) в количестве 160 000 доз. В Украину также поступила первая партия - 55 000 доз вакцины БЦЖ российского производства, которая уже прошла проверку качества в Украине и в ближайшее время будет развезена по регионам.

На сегодняшний день всего в наличии имеется 358 010 доз вакцины БЦЖ. Для более экономного использования вакцины принято решение проводить вакцинацию данным иммунобиологическим препаратом на базе роддомов, при которых созданы временные пункты вакцинации. В этих пунктах будет осуществляться прививка против туберкулеза детям до года, которые своевременно не прошли вакцинацию, проинформировали в министерстве.

Таким образом, отметили в Минздраве, вакцины БЦЖ, которая есть сейчас в наличии (358 010 доз), для профилактики туберкулеза в роддомах хватит до конца марта 2012 года. К тому времени в Украину поступит остальная, закупленная в этом году, вакцина для профилактики туберкулеза, подчеркивается в сообщении.