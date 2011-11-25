Всемирно известный скрипач Василий Попадюк выступил перед детьми, больными раком

Всемирно известный скрипач-виртуоз Василий ПОПАДЮК посетил сегодня отделение детской онкологии Национального института рака, где выступил с благотворительным концертом для детей, больных раком, передает корреспондент УНИАН.

Общаясь с журналистами В. ПОПАДЮК подчеркнул, что и дальше будет помогать украинским детям, больным раком.

«Я очень люблю детей, и очень хочу, чтобы они были здоровы, все были вместе с нами. Хочу дать им больше эмоций, чтобы они нашли силы бороться и драться. Все это можно побороть, я это знаю точно. Я не оставлю этих детей. В Канаде, в диаспоре есть много врачей. Будем что-то делать. С моей стороны, думаю, что мы будем делать концерты, собирать средства. Я много играл для фонда Чернобыля, так же и для польских детей, и для детей Израиля. Всегда с радостью играю для детей, "- отметил В. ПОПАДЮК.

Концерт состоялся в рамках подготовки к первому в Украине «Благотворительному Собранию», которое планируют провести в феврале 2012 года в Киеве.

По словам директора по внешним связям фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» Татьяны ТРЕГОБЧУК, проект «Благотворительное Собрание» инициирован Национальным институтом рака совместно с Фондом Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» и Благотворительным фондом помощи онкобольным детям «Краб».

«Целью проекта является объединение и координация усилий организаций и персон, которые оказывают помощь и поддержку детскому отделению Национального института рака. Здесь лечатся дети со всей Украины, поэтому будет шире охват в проблеме детской онкологии, »- отметила Т. ТРЕГОБЧУК.

Она сообщила, что первое заседание «Благотворительного Собрания» состоится 9 февраля 2012 года. «Его темой станет сбор средств на растущие эндопротезы. К сожалению, в Украине бюджетные средства закрывают потребность лишь 7 эндопротезов в год. По количеству и комплектации этого недостаточно, чтобы полноценно решить проблему всех детей, нуждающихся в эндопротезировании. Остальные дети получают отечественные эндопротезы, значительно более низкого качества, с высокими рисками возникновения осложнений и ампутации. Благотворительное собрание уже сейчас готово рассматривать любые обращения и любую помощь, "- сказала Т. ТРЕГОБЧУК, подчеркнув, что собрание будет работать с четкой отчетностью и Наблюдательным Советом.

Справка УНИАН. Василий ПОПАДЮК - украинский скрипач, основатель группы PapaDuke. Сейчас живет и работает в Канаде. Пресса окрестила ПОПАДЮКА "королем скрипки". Его талантом восхищаются люди по всему миру, дипломаты и бизнесмены, известные музыканты, деятели культуры и обычные слушатели. Король Хусейн подарил ему именные часы, а королева София приглашает с повторными визит-концертами в Испанию, где его называют "Маэстро скрипка". В Америке его называют "Золотой скрипкой", а в Канаде, где он победил в полуфинале конкурса СBS Great Canadian Music Dream, - "Современным Паганини".

Нынешний визит в Украину с благотворительным концертом для детей больных раком, которые лечатся в отделении детской онкологии Национального института рака, состоялся при содействии Благотворительного фонда Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины".