Парализованная велосипедистка встала на ноги после еще одной аварии

Голландская велосипедистка Моника ван дер Ворст намерена представлять свою страну на Олимпийских играх после аварии, чудесным образом вернувшей ей способность ходить, пишет газета Daily Mail.

История Моники поражает. 27-летняя спортсменка после неудачной операции была прикована к инвалидной коляске в течение 13 лет, так как ее левая нога потеряла чувствительность ниже бедра. Все это время она крутила педали руками и завоевала шесть европейских и три мировых чемпионских титула среди атлетов с ограниченными возможностями.

В 2008 году, в период подготовки в Паралимпийским играм, ее сбила машина и спортсменка оказалась полностью парализованной ниже пояса. Тем не менее, всего несколько месяцев спустя она выиграла для Голландии две серебряные медали Пекина.

Новая авария, в которую недавно попала Моника, неожиданно полностью вернула ей способность ходить.

Теперь ван дер Ворст намерена побороться на Олимпийских играх 2016 года среди "полноценных" спортсменов. Она уже заключила контракт с профессиональной командой Rabobank, где показывает впечатляющие результаты.

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