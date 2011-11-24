«Доктора Пи» суд оставил под арестом

Львовский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу относительно замены Андрею СЛЮСАРЧУКУ, известному как «доктор Пи», меры пресечения и оставил его под стражей на время проведения следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, суд постановил, что апелляция не подлежит удовольствию, поскольку, находясь на свободе, А.СЛЮСАРЧУК может препятствовать следствию и скрываться от него.

Адвокат А.СЛЮСАРЧУКА требовала изменения меры пресечения ее подзащитному, ссылаясь на то, что у него может быть опухоль мозга.

Таким образом, апелляционный суд признал обоснованным решение Галицкого районного суда, который постановил взять А.СЛЮСАРЧУКА под стражу.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Галицкий районный суд Львова по предоставлению следователя определил для А.СЛЮСАРЧУКА меру пресечения в виде содержания под стражей на время проведения следствия.

Задержали А.СЛЮСАРЧУКА в Киеве 14 ноября.

Против «доктора Пи» возбуждены два уголовных дела: по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и ст. 358 (подделка документов).

