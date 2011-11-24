Когда будут деньги на помощь при рождении ребенка?

В ближайшее время будет полностью обеспечено финансирование программы помощи при рождении ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, комментируя заявление относительно прекращения данных выплат.

По его словам, в 2011 году существенно увеличились расходы на помощь семьям с детьми, в том числе на программу выплат при рождении ребенка. «Мы увидели, что те прогнозы, которые мы учитывали при формировании бюджета, то, что было год назад... к счастью, у нас более оптимистические показатели по рождаемости. И надо дополнительно в текущем году найти ресурс на сумму приблизительно около 1 млрд. грн., чтобы профинансировать те показатели, которые оказались более оптимистическими», - сказал он.

«В регионах, в которых возникла проблема (с финансированием — УНИАН) в ближайшее время будет полностью обеспечено финансирование», - сообщил А.МЯРКОВСКИЙ.

Также он напомнил, что правительство на последнем заседании приняло решение увеличить на 950 млн. грн. расходы на помощь малообеспеченным семьям и семьям с детьми.