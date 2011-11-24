Что нашли в подпольной лаборатории "доктора Пи"

Милиция провела обыск в общежитии Львовской политехники, которое на протяжении более десяти лет Андрей Слюсарчук использовал как лабораторию. Обыск длился более пяти часов. По информации газеты "Экспресс", был изъят довольно интересный набор: несколько десятков маркированных и немаркированных ампул, телефонные записные книжки, инструменты для медицинских манипуляций и порнографические журналы. Однако сейф, вызвавший наибольший интерес следователей, открыть не удалось.

Напомним, Львовский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу относительно изменения Андрею Слюсарчуку меры пресечения. Суд постановил, что апелляция не подлежит удовлетворению, поскольку, находясь на свободе Слюсарчук может препятствовать следствию и скрываться от него.

Адвокат Слюсарчука требовала изменения меры пресечения ее клиенту за того, что у него может быть опухоль мозга.

Напомним, 17 ноября Галицкий районный суд Львова по представлению следователя определил для Андрея Слюсарчука меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия. Задержали Андрея Слюсарчука в Киеве 14 ноября. Против "Доктора Пи" возбуждено два уголовных дела: по статье "Мошенничество" и "Подделка документов".

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