Вернется ли в Украину летнее время?
В Верховной Раде зарегистрировано постановление об отказе от перехода на летнее время.
Соответствующий документ зарегистрировал депутат от БЮТ Степан Давымука.
Он предлагает Раде отказаться от ежегодного перевода стрелок часов и внедрить по всей территории страны "киевское время".
"Установить с 30 октября 2011 года на территории Украины время второго часового пояса", - отмечается в проекте постановления.
"Принятие постановления обеспечит определение на законодательном уровне порядка исчисления времени в Украине в соответствии с международными правилами исчисления времени и географического расположения Украины", - говорится в пояснительной записке.
Как известно, 20 сентября парламент принял постановление, которым был отменен переход на "зимнее время" в Украине.
18 октября депутаты отменили это постановление.