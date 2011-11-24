Вернется ли в Украину летнее время?

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об отказе от перехода на летнее время.

Соответствующий документ зарегистрировал депутат от БЮТ Степан Давымука.

Он предлагает Раде отказаться от ежегодного перевода стрелок часов и внедрить по всей территории страны "киевское время".

"Установить с 30 октября 2011 года на территории Украины время второго часового пояса", - отмечается в проекте постановления.

"Принятие постановления обеспечит определение на законодательном уровне порядка исчисления времени в Украине в соответствии с международными правилами исчисления времени и географического расположения Украины", - говорится в пояснительной записке.

Как известно, 20 сентября парламент принял постановление, которым был отменен переход на "зимнее время" в Украине.

18 октября депутаты отменили это постановление.

Украинская правда