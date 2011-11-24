Киевские чиновники «нагрели» многодетные семьи на 5 миллионов

В отношении должностных лиц Киевской облгосадминистрации возбуждено уголовное дело за растрату почти 5 млн. грн., которые предусматривались для улучшения жилищных условий детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, по результатам проверок соблюдения жилищных прав детей, которые воспитываются в многодетных семьях, прокуратурой Киевской области установлено, что для выполнение благотворительного проекта власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка», предусмотренного указом Президента Украины от 19 декабря 2007 года между благотворителем и Киевской ОГА в марте 2008 году был подписан меморандум. В соответствии с ним облгосадминистрация должна была получить благотворительные средства в сумме 4,9 млн. грн. для улучшения жилищных условий 10 многодетных семей региона, в которых воспитывается более 100 детей.

Однако должностные лица органов власти, злоупотребляя своим служебным положением, предоставили для перечисления сумм благотворительной помощи банковские реквизиты негосударственного учреждения. Как следствие, почти 5 млн. грн. в апреле 2008 года были перечислены на счет благотворительного фонда, который израсходовал их на собственные потребности.

По уголовному делу продолжается досудебное следствие.

