К Евро-2012 модернизируют три больницы Киева

В столице разработана Медицинская концепция принимающего Евро-2012 города.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

«Столичные власти работают над реализацией Медицинской концепции принимающего города и Плана мероприятий по организации предоставления медицинской помощи во время подготовки и проведения в городе Киеве Евро-2012. Эти документы предусматривают медицинское обеспечение участников как во время тренировок и финальных игр чемпионата, так и предоставление медицинской помощи на объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению участников, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, на путях передвижения участников и гостей чемпионата», – рассказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, что сейчас продолжается капитальный ремонт в медицинских заведениях, которые определены как основные (базовые) на время проведения футбольного чемпионата и находятся в непосредственной близости к НСК «Олимпийский» и фан-зоны. Это Александровская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница №12 и Киевская городская клиническая больница №17. После выполнения ремонта в помещениях лечебных заведений будет установлено новое современное оборудование.

Готовятся также принимать пациентов специализированные (резервные) лечебно-профилактические заведения: Киевская городская клиническая больница «Центр микрохирургии глаза», Киевские городские клинические больницы № 1, 2, 5, 6, 7, 9 и 18, Киевская городская психоневрологическая больница №1, Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Киевская городская детская клиническая больница №7, Киевский городской центр спортивной медицины, Киевская городская клиническая больница «Центр сердца», Киевский городской роддом №7. Серьезно готовятся также Станция скорой медицинской помощи, Центр медицины катастроф и Центр крови.