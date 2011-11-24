В Киеве состоится благотворительный концерт ко Дню борьбы со СПИДом

В Киеве во Дворце Спорта состоится третий благотворительный гала-концерт «Не дай СПИДу шанс! Честная игра».

Об этом сообщили на пресс-конференции в посольстве Германии в Украине, посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом, .

На мероприятие отметили, что концерт под лозунгом "Не дай СПИДу шанс! " пройдет в столице уже в третий раз. В этом году - в рамках Национального социального проекта к Евро - 2012 «Давай вместе / Честная игра / Fair Play».

В концерте примут участие звезды украинской эстрады, в частности Гайтана, Алеша и другие. При поддержке посольства Испании в Украине в концерте примет участие испанский дуэт Fuel Fandago.

Концерт является частью национальной информационной компании по профилактике ВИЧ/СПИДа, которая внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке Немецкого общества по международному сотрудничеству и других партнеров.

Сегодня в Украине, по оценочным данным, 340 тыс. человек - ВИЧ-позитивны, что в процентном отношении составляет около 1,25% всего взрослого населения. Тенденция к росту передачи инфекции путем гетеросексуальных половых контактов указывает на угрозу перехода эпидемии от социально уязвимых групп – потребителей инъекционных наркотиков, женщин коммерческого секса и мужчин, имеющих секс с мужчинами, - на все население. Наиболее уязвимой к инфекции является молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. По прогнозам, без быстрого и мощного ответа на вызовы ВИЧ/СПИДа до 2014 года эпидемия способна привести к снижению средней продолжительности жизни украинских граждан на 4 года.

Национальная информационная кампания по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа «Не дай СПИДу шанс!/Честная игра» и социальный проект к ЕВРО 2012 «Давай вместе/Честная игра» проводятся с целью повышения осведомленности молодежи Украины о проблеме ВИЧ/СПИДа, о путях инфицирования ВИЧ, а также для пропаганды среди молодежи вести здоровый образ жизни, хранить семейные ценности, толерантно относиться к ВИЧ-позитивным людям.