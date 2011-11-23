В Украину идет похолодание

В четверг, 24 ноября, в Украине переменная облачность, без осадков. В западной части - ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 14-9° мороза, днем – 6-1° мороза; в западных областях и на юге Крыма ночью - от 4° мороза до 1° тепла, днем - 1-6° тепла; на остальной территории - ночью 8-3° мороза днем - от 3° мороза до 2° тепла.

По Киевской области без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью – 8-3° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

По г. Киеву переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью – 6-4° мороза, днем – около 0°.