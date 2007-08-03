Китайские товары - опасны для здоровья?

Вчера, 2 августа, американская компания Fіsher Prіce объявила о возвращении почти миллиона китайских игрушек.

Проведенная компанией внутренняя проверка показала, что китайский производитель использовал красители, которые не отвечают стандарту, и нарушил требования безопасности, говорится в заявлении Fіsher Prіce. Предполагают, что при их изготовлении применялась краска с высоким содержанием свинца.

В начале июля 2007 года газета Chіna Daіly со ссылкой на исследование Главной администрации по качеству Китая писала, что больше 19% местных товаров, предназначенных для внутреннего потребления, не отвечало стандартам качества и безопасности.

Власти США несколько раз обращали внимание на некачественные товары из Китая. В частности, на территорию Соединенных Штатов запрещен ввоз соков (из-за красителей) и некоторые китайские морепродукты.

Ряд стран запретило также импорт зубной пасты, выявив в ней токсичные компоненты.

Как заявил министр торговли Китая Бо Силай, свыше 99% товаров, которые экспортирует Китай, высокого качества и безопасны для здоровья, добавив, что Китай надеется на справедливое отношение к своим товарам во всем мире.

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