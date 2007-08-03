Состояние Мельниченко ухудшилось

В ночь на пятницу, 3 августа, состояние Николая Мельниченко, который несколько дней назад был госпитализирован с дигнозом инсульт, ухудшилось.Как сообщает персональный сайт Мельниченко, пациент жалуется на сильные головные боли.

Как отмечают врачи, инсульт, который пережил Мельниченко, характеризуется непредсказуемостью. Врачи предупреждают, что состояние больного и в дальнейшем будет изменяться волнообразно - от ухудшения к улучшению.

Врачи сообщают, что давление экс-майора стабилизировалось. Продолжается медикаментозное лечение. Посещение пациента, как и раньше, запрещено.

По просьбе родственников и близких Мельниченко, отобрана проба его крови на анализ, которую должны отправить для исследования в США. Однако, посольство Соединенных Штатов Америки вторые сутки избегает общения с представителями Мельниченко.

Напомним, адвокат экс-майора Госохраны Николая Мельниченко Павел Сычев не исключает, что причиной инсульта его клиента могло стать отравление.

28 июля Мельниченко был госпитализирован в Октябрьскую больницу Киева, где ему был поставлен диагноз - инсульт. Позже Мельниченко заявил, что инсульт случился, когда он готовился давать показания.

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