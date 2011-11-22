Качество продуктов питания будут проверять по-новому

Премьер-министр Николай АЗАРОВ считает необходимым сократить срок предупреждения производителей продуктов питания о проверках качества продукции, который на сегодняшний день установлен в 10 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после того, как ознакомился с результатами анализа молочной и колбасной продукции ряда предприятий, проведенного Государственной инспекцией по вопросам защиты прав потребителей.

«Мы сейчас большую работу по дерегуляции проводим, но очень важно в этой работе не допустить, чтобы наши люди пострадали. Поэтому, наверное, норма, по которой мы заранее предупреждаем (о проверках – УНИАН), особенно там, где речь идет о здоровье людей, наверное, эта норма нуждается в пересмотре», - сказал Н.АЗАРОВ.