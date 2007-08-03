В США толстым людям и курильщикам снижают зарплату

Американские предприятия, которым надоело оплачивать дорогие страховки своим служащим, начинают своеобразно бороться за их здоровье. Снизить зарплату могут тем, у кого повысился уровень холестерина, а также тем, кто потолстел или отказывается от клинического обследования, пишет газета Corіerre Della Sera.

За последние десять лет счета за медицинское обслуживание возросли почти в два раза, и лечение обходится намного дороже, если речь идет о курильщиках или о работниках с лишним весом, потому что они больше склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.

То, что в Соединенных Штатах борьба с курением стала настоящим крестовым походом, давно не новость. В США эпидемия ожирения поражает: уже две трети американцев страдают от лишнего веса, и свыше 30% граждан относятся к категории людей, которые страдает от ожирения.

Предприятия, которые обычно обеспечивают своим сотрудникам медицинское обслуживание, (в Европе это гарантировано государством) вынуждены иметь дело с экономическим аспектом этой эпидемии: цены на медицинские полисы растут.

Предприятие по производству удобрений Scotts просто увольняет сотрудников в крови которых находят никотин. Clarіan, в Индиане, будет сокращать на 30 долларов каждые две недели зарплату тем, кто не возобновляет нормальный вес и нормальный уровень холестерина в крови.

Компания Weyco, в Мичигане, увольняет курильщиков, ссылаясь на решение о запрещении курения, принятого в 2003 году. Служащие должны периодически проходить тестирование. Если они отказываются, то их взнос в страховку растет на 65 долларов и на 185, если медицинское обслуживание обеспечивается всей семье.

Предприятия, которые избирают твердую линию относительно курильщиков и толстых, знают, что они в меньшинстве: в окончательном итоге лишь 5% работодателей облагают курильщиков дополнительными налогами. С сигаретой все еще мирятся (в специально отведенных местах для курения) 72% предприятий, и только на 19% предприятий политика - "Курить запрещено".

Некоторые люди считают, что это - дискриминация в отношении людей, которые генетически склонны к ожирению.

Но тенденция карать сотрудников, которые имеют проблемы со здоровьем, становится все больше сильной: 62% из 135 топ-менеджеров, которые отвечали на вопрос анкеты PrіcewaterhouseCoopers, считают справедливым карать в деньгами сотрудников с избыточным весом, которые ведут не здоровый образ жизни.

http://www.inopressa.ru/