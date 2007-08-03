Краска для волос может провоцировать лейкозы

Американские ученые провели исследование и выяснили, что мужчины и женщины, которые постоянно окрашивали волосы до 1980 года, подвергаются намного большему риску заболеть лейкозом, чем те, кто этого не делал.

Руководитель исследований Гарт Роше сообщил, что краска для волос долгое время находилась в списках потенциально опасных в плане рака веществ и многочисленные исследования ее состава постоянно давали противоречивые результаты.

Но в этот раз, удалось установить, что опасными являются только старые формулы красок, в которых содержатся канцерогенные ингредиенты. А краски, формулы которых составленные после 1980 года, а также оттеночные пенки вполне безопасны для здоровья.

В ходе исследования специалисты сравнивали 769 пациентов с острым лейкозом и 623 здоровых человека. В результате выяснилось, что у тех, кто окрашивал волосы от одного до пяти раз в течение от 1 до 15 лет риск развития лейкоза в два раза выше, чем в контрольной группе.

Ученые отмечают, что хотя использование устаревших красок является опасным для здоровья, но это не обязательный фактор развития лейкоза. Поэтому нет нужды отказываться от возможности изменить имидж.

http://www.podrobnosti.ua