В Центре борьбы со слепотой спасают зрение детям со всей Украины

В Украине – десять тысяч слабовидящих и слепых детей. Из них никогда не увидят красок этого мира – 700. Благодаря работе первого межрегионального "Центра борьбы со слепотой" при «Охматдете» – эти показатели начали постепенно снижаться. В центре спасают зрение сотням украинских детей. Если бы не профессионализм детских офтальмологов, многие бы могли навсегда остаться слепыми.

Центр детской офтальмологии находится в составе Национальной специализированной больницы ОХМАТДЕТ и оказывает медицинскую помощь четвертого уровня сложности детям со всей Украины. Центр рассчитан всего на 20 коек и этого, конечно же, недостаточно. Ведь оказывают здесь и хирургическую, и терапевтическую помощь «сложным» деткам со всей Украины.



«К нам поступают самые сложные патологии со всех регионов Украины, с которыми не могут справиться врачи на местах. Сейчас в Украине на 10 тысяч детей – один слепой. Детская слепота занимает третье место в общей структуре инвалидности. Но эти показатели начали снижаться, когда начал работать Центр борьбы со слепотой. Украина подключена ко всемирной программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Право на зрение - 2020». Ее реализация должна быть окончена в 2020, согласно с положениями программы, показатели слепоты и слабовидения мире должны быть снижены в 2-3 раза. По программе, мы должны иметь 0,4 ребенка на 10 тысяч населения, то есть 4 ребенка на сто тысяч,» - рассказывает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по детской офтальмологии, заведующий Центра детской офтальмологии кандидат медицинских наук Юрий БАРИНОВ.

В составе центра функционирует отделение, в котором спасают от слепоты глубоко недоношенных (от 500 гр) или преждевременно рожденных младенцев. В Украине ежегодно рождается 20 тысяч недоношенных младенцев. Так что офтальмологи ожидают прирост показателей - 200-300 незрячих детей в год. Если эти цифры добавить к 700 слепых детей в Украине – это уже состояние эпидемии.



«На сегодня - это большая проблема во всем мире, в том числе и в Украине, потому что начали выхаживать глубоко недоношенных и преждевременно рожденных детей, а они в очень большом своем проценте могут стать слепыми. Центр это состояние мониторит, наблюдает за такими детками и оказывает хирургическую помощь. Нашей задачей было остановить и предупредить возможную эпидемию детской слепоты. И мы с этим успешно справились. В нашем центре делается около 150 лазерных операций в год, которые профилактируют развитие слепоты, а также операции по поводу врожденных катаракты и глаукомы», - говорит Ю.БАРИНОВ.



Статистика растет не только за счет спасения недоношенных детей. Очень много случаев с наследственной, генетически обусловленной патологией.

Ю.БАРИНОВ подчеркивает, что раньше при планировании семьи, молодые люди из группы риска консультировались у генетиков, а потом уже рожали детей. На сегодня сплошь и рядом из-за своей низкой культуры и образованности люди просто не обращают внимания на эти моменты. Поэтому и рождается много детей с наследственной патологией.

«Человек должен быть проинформирован, что у него в 100 % случаев может родиться слепой ребенок. Если двое слепых пришли и спрашивают у меня, может ли у нас, родится слепой ребенок? Конечно, в 70 % случаев родится слепой. Они послушали, встали, ушли, а через год привели ко мне слепого ребенка. К сожалению, интеллектуальный уровень нашего населения невысок», - резюмирует врач.

Еще одной причиной рождения детей с плохим зрением Ю.БАРИНОВ называет смешанные браки. По его словам, в западных областях существует тенденция к родственным связям. «Есть села, в Карпатах, в Ивано-Франковской, Тернопольской областях, куда и машина не доедет, где не говорят на украинском или русском языках. Там часто создают браки между родственниками, соответсвенно там огромное количество врожденной наследственной патологии,» - рассказывает доктор БАРИНОВ.

На развитие глазных патологий имеет значение экологический фактор. Офтальмологи наблюдают вспышки заболеваний по областям. Много детей с патологиями зрения поступает из эндемичных зон. Например, из Днепропетровской, Запорожской областей, где фиксируют высокое содержание вредных веществ.

Ю.БАРИНОВ рассказывает, что сейчас в Украине распространена просто дикая тенденция – родители не хотят лечить своих детей от болезней, которым угрожает слепота.

«К сожалению, это довольно распространено, когда родители искусственно отказываются своих детей с глазной патологией, только бы получать материальную социальную помощь. Выгоднее иметь слепого ребенка и получать какие-то деньги», - говорит Ю.БАРИНОВ.

По его словам, это особенно распространено на Закарпатье. «Приходят родители к офтальмологу оформлять инвалидность. Им говорят, что причину, приводящую к инвалидности, можно устранить. Ребенок будет зрячим, если сделать операцию, и инвалидность не показана. Но родители отказываются от операций и настаивают на оформлении инвалидности, чтобы получать социальную помощь», - рассказывает врач.



По словам главного детского офтальмолога, сейчас в центре могут получить возможность оперироваться на суперсовременном оборудовании даже самые социально незащищенные слои населения.

«В современном мире оперативное лечение – это высокотехнологические процессы с применением большого количества расходных материалов, точных процедур, большого количества техники. Это микроскопы спецоборудование, чтобы свести к минимуму травматизацию глаза и получить максимальное качество от операции. Но все это достаточно дорогостояще для пациента», - говорит Ю.БАРИНОВ.

По его словам, существуют государственные программы, но они не могут покрыть полностью потребности. «К нам очень часто поступают дети из семей, глубоко незащищенных социально, которые находятся за чертой бедности. Они не могут получить помощь в полном объеме из-за финансовых трудностей. И тут очень помогает фонд Ахметова «Развитие Украины». Он берет на себя замечательную миссию. Значительная часть детей оперируется за счет фонда Ахметова. Он предоставляет адресную помощь нашим маленьким пациентам. Самые социально незащищенные слои населения, получают возможность оперироваться на суперсовременном, высокотехнологическом оборудовании, при помощи лазерных установок и в полном объеме. И это спасает зрение детям. Фонд Ахметова уже помог десяткам детей, которым угрожала слепота или слабовидение», - рассказывает Ю.БАРИНОВ.



Залогом успеха любого дела, убежден Ю.БАРИНОВ, являются только два фактора: люди и деньги. «При наличие этих двух компонентов, можно решить любые проблемы, сделать многое. И нам не хватает денег, потому, что офтальмология это специальность, которая не может существовать отдельно от высокотехнологических процессов, дорогостоящей техники.

Офтальмология уже выходит на уровень нанотехнологий, изучается не только внешний вид глаза как раньше, а изучаются микроструктуры сетчатки, зрительного нерва, хрусталика. Еще один шажочек и мы оказываемся на совсем другом электронно-микроскопическом уровне. Для этого нужен инструмент. Мозги, образование, стремление есть, нужен инструмент. Люди есть - денег нет. Поэтому мы обращаемся за помощью и к государству, и к благотворительным фондам», - говорит Ю.БАРИНОВ.

София ПАЛИЙ, УНИАН

Фото Андрея СКАКОДУБА, УНИАН