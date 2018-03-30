Центр лучевой терапии в Ровно открылся в рекордно короткие сроки

Проект "Рак излечим" Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" является первым и единственным в Украине масштабным проектом по поддержке государственной системы оказания помощи онкологическим больным. Он реализуется в нескольких регионах Украины. Это самая большая инвестиция в размере 315 млн грн в развитие государственной онкологической службы Украины. В рамках проекта фонд построил и оснастил суперсовременной медицинской техникой Ривненский центр лучевой терапии.

Центр лучевой терапии в Ривне был построен и оснащен за рекордно короткий срок. Об этом шла речь на круглом столе Клуба социальной журналистики Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Мероприятие состоялось в Ривненском онкологическом диспансере с участием ведущих украинских и зарубежных онкологов.

По словам главного врача Ривненского онкологического диспансера Григория МАКСИМЬЯК, на учете в диспансере состоят 17 800 больных, из которых 170 - дети до 14-ти лет. «Пациенты, которые в ходе лечения и диагностики в онкодиспансере видят, что оборудование новое и качественное, меняют свое отношение к болезни и ее лечению, их психология становится совсем другой. А это существенно облегчает процесс лечения, и поэтому такой больной имеет гораздо больше шансов на выживание », - отметил Г.МАКСИМЬЯК.

Главврач сообщил, что в течение месяца в центре обследовались и пролечились 385 человек, из них трое детей.

В свою очередь руководитель проектов и программ фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория МЫКОЛАЮК, подчеркнула, что центр лучевой терапии был построен при содействии Ровенской областной власти и фонда Ахметова в рамках программы «Рак излечим» в рекордно короткие сроки: с февраля по август текущего года.

«В рекордно короткие сроки, за шесть месяцев, благодаря частно-государственному партнерству, в Ровно удалось внедрить в жизнь самые современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. В рамках проекта "Рак излечим" фонд Ахметова выделил 22,2 млн грн (бюджет области - 3,5 млн грн) ", - сказала В. МЫКОЛАЮК.



Она подчеркнула, что фонд Ахметова будет способствовать адаптации европротокольной диагностики лечения больных, а также обеспечит введение телемедицинских услуг, поэтому специалисты-онкологи получат возможность дистанционно сотрудничать с коллегами из разных клиник Украины и мира.

Напомним, в августе этого года, при содействии фонда Ахметова «Развитие Украины», в Ривне был открыт Центр лучевой терапии. В церемонии открытия принял участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который, поздравляя коллектив медицинского учреждения отметил, что ему приятно открыть центр, который построен благодаря партнерству государства и бизнеса.

«Программа, которую выполняет Фонд Рината Ахметова, предусматривает сотрудничество фонда с различными медицинскими учреждениями. Она направлена ​​на помощь людям, страдающим онкозаболеваниями, на своевременное выявление этих заболеваний и возможность эффективно их лечить. Все оборудование, которое установлено в новом центре, современное, мировых образцов. Специалисты, которые будут на нем работать, учились в зарубежных учреждениях. 18 000 онкобольных в Ровенской области будут иметь возможность эффективно лечиться », - сказал Президент.

По словам В. ЯНУКОВИЧА, онкологические болезни - это беда, которая вызвана Чернобыльской катастрофой, ведь этими болезнями чаще всего болеют жители наиболее пораженных радиацией регионов.

«Мы обязаны эту беду преодолеть. Поэтому я хотел бы поблагодарить и строителей, и местные власти, и, безусловно, Фонд «Развитие Украины» за то, что они по-человечески относятся к тем проблемам, которые существуют в нашей жизни », - сказал он.

В Центре лучевой терапии Ровенского областного онкологического диспансера работают 11 лечебных кабинетов, оснащенных современным медицинским оборудованием: цифровым линейным ускорителем, компьютерным томографом, оборудованием для дозиметрии, а также иммобилизации и позиционирования пациентов, гамма-терапевтическим аппаратом, аппаратом Браха-терапии. Обслуживать онкобольных будут 22 специалиста, прошедших обучение и стажировку за рубежом.

В Ровенской области ежегодно 2,5-3 тысячи онкобольных нуждаются лучевой терапии на линейном ускорителе. До сих пор их направляли в Киев или Донецк. Всего за год в центре будут проходить курс лечения до 7 тысяч пациентов. Здесь смогут лечиться не только жители Ровенской области, но и пациенты из соседних областей.

«Развитие Украины» оснастил это медицинское учреждение современным медицинским оборудованием - высокоэнергетическим линейным ускорителем, шестнадцатисрезовым компьютерным томографом, комплектом оборудования для позиционирования и иммобилизации пациента, дозиметрии. Дополнительно Фонд обеспечивает модернизацию оборудования для контактной лучевой терапии диспансера.

Таким образом в Ровенском онкологическом диспансере созданы условия для эффективной работы радиологической службы по мировым стандартам своевременного выявления и лечения онкологических болезней.

Справка УНИАН. Проект «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний »- первый и единственный в Украине масштабный проект по поддержке государственной системы помощи онкологическим больным. Этот проект - самая большая инвестиция в развитие государственной онкологической службы Украины. Проект направлен на создание условий для эффективной работы государственной онкологической службы и улучшения качества диагностики и лечения онкобольных с помощью новейшего оборудования и внедрение передового опыта лечения рака.

В лечение онкологии Фонд Ахметова планирует вложить более 300 млн. грн. Проект по онкологии «Рак излечим» для Фонда Ахметова - самый крупный. На втором месте проект по туберкулезу.

Мария ТУРЧИНА, УНИАН