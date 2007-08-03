В Киеве расстреляли аптеку
09:22, 03 августа 2007Страна
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Парни развлекались
В Киеве на улице Ветряные Горы, в районе Виноградаря, около 23:00 прозвучали выстрелы. Так “весело” проводила время компания местных жителей, которые из пневматического пистолета "Байкал" обстреляли местную аптеку.
Владелец оружия, 20-летний парень произвел около четырех выстрелов 4,5-милиметровыми пулями по фасадному стеклу медицинского учреждения. Рядом громко смеялись его дядя и друзья.
Обстоятельства дела изучают следователи Подольского райуправления ГУ МВД Украины в Киеве.
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