В Киеве расстреляли аптеку

В Киеве на улице Ветряные Горы, в районе Виноградаря, около 23:00 прозвучали выстрелы. Так “весело” проводила время компания местных жителей, которые из пневматического пистолета "Байкал" обстреляли местную аптеку.

Владелец оружия, 20-летний парень произвел около четырех выстрелов 4,5-милиметровыми пулями по фасадному стеклу медицинского учреждения. Рядом громко смеялись его дядя и друзья.

Обстоятельства дела изучают следователи Подольского райуправления ГУ МВД Украины в Киеве.

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