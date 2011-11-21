В Украине создадут государственное предприятие по закупке лекарств

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству здравоохранения создать государственное предприятие по закупке лекарств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня во время посещения Киевского городского центра радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

"Нужно создать государственное предприятие по закупке лекарств. Этим мы создадим конкуренцию тем аптекам, которые продают лекарства по спекулятивным ценам. Мы напрямую будем заключать соглашения с производителями лекарственных средств, и обеспечим свои больницы необходимым количеством лекарств по доступным ценам", - отметил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, глава правительства напомнил, что вчера во время совещания по вопросам доступности для населения лекарственных средств поручил безотлагательно подготовить изменения к законодательству, которые будут предусматривать при установлении факта завышения цен на лекарства немедленное лишение лицензии и закрытие такой аптеки.

