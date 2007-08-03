На Львовщине не осталось следов фосфора

Специалисты не обнаружили превышения норм концентрации соединений фосфора в воздухе, воде и почве в районе экологической аварии на Львовщине. Как сообщили в Министерстве охраны окружающей среды, межведомственная комиссия по вопросам мониторинга окружающей среды во Львовской области на своем очередном заседании подвела итоги мониторинга окружающей среды в районе чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с аварией поезда на железнодорожном перегоне Ожидов-Красное.

По информации Госуправления охраны окружающей среды во Львовской области, в обследовании населенных пунктов Бускского, Радеховского, Бродовского, и Каменко-Бужского районов принимали участие 9 бригад областной СЕС и ведомственные лаборатории: Госэкоинспекции во Львовской области, управления водного хозяйства, проектно-технологического центра охраны плодородия почв и качества продукции "Облгосплодородие", управления здравоохранения, управления ветеринарной медицины, станции защиты растений.

За период с 17 по 27 июля в 143 населенных пунктах отобраны пробыиз 502 мест: воздуха, питьевой воды, поверхностных вод открытых водоемов, почв, растительности и продуктов животноводства. Превышений предельно допустимых концентраций фосфора в указанных ресурсах не обнаружено, кроме отдельных участков земли, где естественное содержание фосфора превышало до аварии.

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