Внесены изменения в закон о лекарствах

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменения в статью 17 Закона Украины «О лекарственных средствах» относительно обеспечения проведения фармацевтической разработки лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 275 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом дополнен перечень оснований для ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, в частности для проведения фармацевтической разработки лекарственных средств, в том числе отработки технологии производства опытных серий, разработки и апробации аналитических методов контроля качества (субстанции, в том числе пеллеты, премиксы, а также продукция в форме «in bulk») и для научных исследований.