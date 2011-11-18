Изменено обеспечение инвалидов средствами реабилитации

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в статью 26 Закона Украины «О реабилитации инвалидов в Украине» относительно обеспечения инвалидов техническими и другими средствами реабилитации, изготовленными по индивидуальным заказам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовал 271 народный депутат из 332 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом путем внесения изменений в статью 26 Закона Украины «О реабилитации инвалидов в Украине» предусматривается изменение порядка обеспечения инвалидов средствами реабилитации. В частности, по закону, обеспечение техническими и другими средствами реабилитации по индивидуальной заявке инвалида, услугами по послегарантийному ремонту должен осуществляться в виде денежной помощи инвалидам для оплаты стоимости выданных изделий и предоставленных услуг путем безналичного перечисления средств предприятиям, выполнившим указанные заявки.