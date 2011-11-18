Погода на выходные

Завтра, 19 ноября, в Украине облачно с прояснениями, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 0-5° мороза, в карпатском регионе 6-10° мороза, на побережье Крыма 3-5° тепла; днем 0-5° тепла, в Крыму и на юге Одесской области до 9°.

В Киеве и Киевской области в субботу без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.