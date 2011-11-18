ВР сегодня заслушает министра Минздрава Анищенко

Сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заслушают информацию о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседание парламента Председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что на вопросі будут отвечать министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК и министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО.

В.ЛИТВИН сообщил, что в сессионном зале присутствуют премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и члены правительства. По его словам, отсутствуют министр экологии Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ и министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК, которые находятся в командировке.