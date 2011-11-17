Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что аптеки, продающие лекарства по завышенным ценам, необходимо лишать лицензии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совещания по вопросам рынка лекарственных средств сегодня в Киеве.

«Целевые проверки, которые делались, показали, что розничные сети в нарушение действующего законодательства устанавливают завышенные торговые наценки. На некоторые лекарственные средства при разрешенных от 10% до 25% устанавливается надбавка до 40%. Но нужно лишать лицензии немедленно. При наличии хотя бы одного факта такого надо немедленно лишать лицензии», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер отметил, что часто аптечные учреждения продают то, что выгодно, а не те лекарственные средства, в которых нуждаются люди.

Кроме того, он привел пример, когда на одно из импортных лекарственных средств за год цена поднялась с 600 грн. до 1600 грн. «Что изменилось? У нас стабильная валюта, курс стабильный. Что, цена отпускная производителя выросла почти в три раза? Я на сто процентов убежден, что этого не было», - заявил Н.АЗАРОВ.

Глава государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексей СОЛОВЬЕВ отметил, что цена этого препарата на европейском рынке составляет 75 евро, а на рынке Российской Федерации – около 100 долларов. Он отметил, что оптовая компания поставила в аптеку этот препарат с наценкой 7%, а аптека сделала наценку 41%.

При этом А.СОЛОВЬЕВ подчеркнул, что в законодательстве не предусмотрен механизм лишения лицензии за подобные нарушения.

В ответ Н.АЗАРОВ подчеркнул, что нужно срочно подготовить предложения для внесения изменений в законодательство, предусматривающих при установлении факта превышения оптовой надбавки немедленное лишение лицензии и закрытие такой аптеки.