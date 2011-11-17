Для пилотных регионов Минздрав закупил почти 290 "скорых"

Для пилотных регионов Министерство здравоохранения закупило почти 290 автомобилей скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО сегодня на брифинге.

«Мы закупили машины класса В - это линейные бригады. И машины класса С – реанимационные машины. Это хорошо оснащенные транспортные средства, которые позволят нашим коллегам вовремя приезжать, второе - дают более широкий спектр оказания медпомощи», - сообщил А.АНИЩЕНКО.

По словам министра, Минздрав работает над улучшением материально-технического состояния системы здравоохранения, в частности в пилотных регионах.

«Первый этап - создание сети первичной медицинской помощи. На эти цели, для пилотных регионов, выделено 327,3 млн. грн. В основном эти деньги будут направлены на закупку оборудования, будет закуплен транспорт..., чтобы врач за единицу времени смог обслужить наибольшее количество пациентов, независимо от того, где они живут, близко или далеко от лечебного учреждения», - сказал А.АНИЩЕНКО.