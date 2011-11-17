Курение в общественных местах нужно запретить - Бахтеева

Курение в заведениях общественного питания, культуры и спорта должно быть полностью запрещено.

Об этом в интервью УНИАН заявила автор и инициатор законопроекта народный депутат, член фракции Партии регионов, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

По ее словам, сегодня в Международный день отказа от курения, группа народных депутатов (Татьяна Бахтеева, Юрий Мирошниченко, Олег Зарубинский, Ян Табачник, Александр Зац, Евгений Царьков, Ирина Горина, Геннадий Самофалов, Иван Попеску, Олеся Оробець, Юлия Левочкина, Киррил Куликов – УНИАН) зарегистрировали в парламенте законопроект №9474, полностью запрещающий употребление табачных изделий в заведениях общественного питания, культуры и спорта.

«В действующей редакции закона предусмотрено, что заведения общественного питания должны отводить не менее 50 процентов площади залов для некурящих людей. Но на практике проконтролировать это требование практически невозможно», - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА.

По ее мнению, одной из проблем действующего законодательства Украины является непоследовательность мероприятий относительно курения в заведениях общественного питания.

«В случае принятия нового законопроекта, будет полностью запрещено курить не только в лифтах, учреждениях здравоохранения, учебных и образовательно-воспитательных заведениях, на детских площадках, в подъездах жилых домов, подземных переходах, общественном транспорте, но и на спортивных площадках, стадионах, в закрытых помещениях заведений общественного питания а также в помещениях заведений культуры,» - сказала Т.БАХТЕЕВА, добавив, что законопроектом также предусмотрено существенное увеличение штрафов за непринятие мер по прекращению курения в помещениях заведений общественного питания (от 1.000 до 10.000 грн.).

«Всемирная организация здравоохранения признала, что эффективные меры защиты населения от табачного дыма требуют полного исключения курения. Вентиляция, фильтрация воздуха создание отдельных зон для курения являются неэффективными мерами борьбы с курением, усложняют выполнение существующего законодательства, создают возможности для двоякой трактовки его норм и не обеспечивают эффективной защиты населения от пассивного курения,» - заявила Татьяна Бахтеева.

Она навела результаты репрезентативного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в 2010: 61% некурящих людей подвергались нежелательному воздействию табачного дыма, а 95% некурящих и 81% курильщиков поддерживают запрет курения в помещениях и на рабочем местах.

Т.БАХТЕЕВА также сообщила, что сегодня более 10 стран ЕС полностью запретили курение в общественных местах. «В странах Европы и Америки после запрета курения количество инфарктов за первый год уменьшилось на 17%, а через три года - на 36%. В то же время в Украине за последние 25 лет распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты, инсульты, гипертония, среди населения Украины выросла в три раза. Уровень смертности от них вырос на 45%. Ежегодно диагностируется около 50 тыс. случаев инфаркта миокарда и умирает от сердечно-сосудистых заболеваний около 500 тысяч человек. Именно курение является одной из основных причин развития этих заболеваний,» - уверена Бахтеева.

Она подчеркнула, что важной нормой законопроекта является также запрет курения в заведениях культуры и на стадионах, в том числе во время проведения футбольных матчей.

«Примером и побуждением к действию должно служить заявление УЕФА от 20 октября 2011 относительно 100%-го освобождения всех объектов Чемпионата Европы по футболу 2012 г. от табачного дыма на период чемпионата,» - отметила народный депутат.

Она убеждена, что принятие законопроекта приведет к значительному уменьшению негативного влияния табачного дыма на людей.

«Главная ответственность будет переложена на владельцев заведений, что будет способствовать практическому выполнению требований законодательства и международных обязательств Украины относительно защиты людей от вредного влияния табачного дыма. Это приведет к снижению уровня смертности, а также к уменьшению количеству пожаров», - резюмировала Т.БАХТЕЕВА.