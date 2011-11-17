Осторожно! В Украине запретили «Грипколд»

Госслужба Украины по лекарственным средствам запретила продажу и использование на территории страны препарата «Грипколд» производства компании "Мати Фармасьютикалс Пвт. Лтд" (Индия). Причина запрета – окончание действия регистрационного свидетельства препарата.

Документ предусматривает возможность возвращения «Грипколда» на фармацевтический рынок Украины, если он будет перерегистрирован и внесен в Государственный реестр.

«Грипколд» предназначается для симптоматического лечения ОРЗ и инфекционно-воспалительных заболеваний. Основным его действующим веществом является парацетамол.

Лікар.інфо