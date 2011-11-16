Украина должна срочно принять новую программу по туберкулезу

В Украине остро стоит вопрос разработки и утверждения новой Общегосударственной программы противодействия заболеванию туберкулезом на последующие 5 лет - на 2012-2016 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА в ходе Всеукраинской научно-практической конференции по вопросам противодействия и контроля над туберкулезом в Украине, которая проходит сегодня в Киеве.

«Не следует забывать и о том, что в этом году подходит к концу действующая Общегосударственная программа по борьбе с туберкулезом на 2007-2011 годы. Проект этой программы должен быть разработан с учетом положений Глобального плана “Остановить туберкулез” на 2011–2015 гг. и Комплексного плана действий по профилактике и борьбе с туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью в Европейском регионе ВОЗ на 2011–2015 гг. Он должен быть внесен на рассмотрение парламента уже на этой сессии,» - убеждена Т.БАХТЕЕВА.

Однако, по словам народного депутата, на сегодня «еще не утверждена даже Концепция новой программы, что, безусловно, может негативно сказаться на обеспечении адекватного финансирования мероприятий по борьбе с туберкулезом в следующем году».

«В проекте Государственного бюджета Украины на 2012 год предусмотрено 175,8 млн. грн. Это не покрывает в полном объеме даже закупку необходимых противотуберкулезных препаратов для обеспечения беспрерывного лечения больных. Необходимо, как минимум в три раза больше,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что отсутствие новой Программы не позволяет требовать увеличения финансовых ассигнований на эти цели.

