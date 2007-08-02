Ежедневное употребление кофе спасет женщин от рака

Японские исследователи из токийского Национального онкологического центра заявляют, что любительницы кофе реже заболевают раком толстой кишки и при ежедневном употреблении трех и более чашек этого напитка риск развития опухоли снижается в два раза.Специалисты проводили масштабное исследование с 1990 по 2002 год. В нем приняло участие 96 тысяч мужчин и женщин в возрасте 40-69 лет.

Оказалось, что у тех женщин, которые выпивали три и более чашек кофе в день, риск заболевания раком кишечника был ниже на 50% по сравнению с теми, кто вообще не пил кофе.

Что характерно, у мужчин-кофеманов таких преимуществ не наблюдалось. И потребление зеленого чая также не влияло на показатели заболеваемости раком кишечника, сообщил руководитель исследования Манами Иноэ.

В настоящее время механизм противоракового действия кофе специалистам пока неясен. По словам Иноэ, возможно, такое действие кофе связано со способностью кофеина стимулировать моторику кишечника, или объясняется действием антиоксидантов, которые содержатся в нем.

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