В областях заканчиваются противотуберкулезные препараты

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В ряде областей Украины заканчиваются запасы противотуберкулезных препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос сегодня обсуждали эксперты в ходе Всеукраинской научно-практической конференции по вопросам противодействия и контроля над туберкулезом в Украине, которая проходит сегодня в Киеве.

По словам директора Фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» Анатолия ЗАБОЛОТНОГО, в Фонд поступают сигналы о том, что в некоторых областях препаратов практически не осталось.

«Во многих регионах ситуация с обеспечением противотуберкулезных препаратов - критическая. Особенно по препаратам первого ряда. Видеть достоверную картину достаточно трудно. Где-то есть двухмесячный запас, где-то осталось на период меньше месяца. Но есть и такие области, где запасы близки к нулю. Очень критическая ситуация в Донецкой области, в Днепропетровской области по препаратам второго ряда. Люди напуганы…», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он отметил, что сегодня Фонд обеспечивает больных туберкулезом социальными пайками для того, чтобы они не прерывали лечение. «В случае отсутствия препаратов это теряет смысл. Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы те, кто идет по нашей программе, кто лечится за средства Глобального фонда, были обеспечены лекарствами», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, проблема еще и в том, что лечение туберкулеза предполагает одновременное применение очень большого количества препаратов, а отсутствие, хоть одного из них, – «это уже тенденция к созданию устойчивой трудноизлечимой формы».

Он убежден, что вся тяжесть борьбы с эпидемией туберкулеза в Украине лежит на регионах.

«Фонд АХМЕТОВА заходит сейчас в регионы. И мы понимаем, что весь груз борьбы с эпидемией лежит на регионах, на готовности регионов отвечать на вызовы эпидемии. В ходе работы над меморандумами, которые мы подписали с рядом областей, я увидел готовность власти работать над проблемой туберкулеза, их профессиональный подход… Хочу поблагодарить и законодательную и исполнительную власти. Лично Татьяну БАХТЕЕВУ, человека, который постоянно занимается эти вопросом, поставил проблему туберкулеза в свою повестку дня, занимается этим вопросом предметно и конкретно», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его мнению, необходимо повысить мотивированность и роль фтизиатрической службы и перейти на международные стандарты оценки программ по туберкулеза. «Система должна работать на результат, мы должны уйти от системы двойной отчетности, которая не соответствует международным стандартам. Задачи, которые стоят перед нами, - глобальны и серьезны. Самые важные шаги в этом направлении – нужно обеспечить пациентов качественными препаратами, обеспечить быструю и достоверную бесплатную диагностику», - отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Как сообщалось, 16-18 ноября в Киеве проходит Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам противодействия и контроля над туберкулезом в Украине. Событие посвящено освещению новых международных подходов и рекомендаций к лечению туберкулеза; анализу и обсуждению возможности внедрения международных подходов к диагностике и лечению туберкулеза в Украине.

Мероприятие проводится Министерством здравоохранения Украины, Государственной службой Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний, Институтом фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского совместно с фондом Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» при поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 1995 году в Украине была объявлена эпидемия туберкулеза. На сегодняшний день ситуация несколько стабилизирована, но уровень заболеваемости все равно значительно превышает допустимый эпидемиологический порог.