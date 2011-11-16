Эпидемия туберкулеза влияет на экономическое развитие Украины

Эпидемия туберкулеза существенно влияет на экономическое развитие в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА в ходе Всеукраинской научно-практической конференции по вопросам противодействия и контроля над туберкулезом в Украине, которая проходит сегодня в Киеве.

«Туберкулез является не только причиной значительных человеческих потерь в нашей стране, но и существенно влияет на ее экономическое развитие,» - отметила народный депатат.

Ссылаясь на аналитические оценки экспертов Т.БАХТЕЕВА заявила, что ежегодные экономические убытки государства от этой инфекции превышают 3 млрд. гривен. «Это почти в 3 раза больше запланированного объема финансирования пятилетней Общегосударственной программы по борьбе с туберкулезом на 2007 – 2011 годы. Такая ситуация требует от нас принятия соответствующих мер, в том числе и на законодательном уровне, поскольку дальнейшее развитие эпидемии по такому неоптимистическому сценарию представляет серьезную угрозу как для общественного здоровья, так и для экономического развития нашего государства,» - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Она убеждена, что в тех политических и экономических условиях, в которых на сегодня пребывает Украины, можно изменить ситуацию к лучшему.

«Сегодня мы имеем консолидацию всех ветвей государственной власти – Президента Украины, Правительства и Парламента Украины, которые готовы не только взять на себя обязательства, но и нести ответственность за положение дел в сфере борьбы с туберкулезом в нашей стране, за эффективное использование финансовых ресурсов,» - убеждена Т.БАХТЕЕВА.

Как сообщалось, 16-18 ноября в Киеве проходит Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам противодействия и контроля над туберкулезом в Украине. Событие посвящено освещению новых международных подходов и рекомендаций к лечению туберкулеза; анализу и обсуждению возможности внедрения международных подходов к диагностике и лечению туберкулеза в Украине.

Мероприятие проводится Министерством здравоохранения Украины, Государственной службой Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний, Институтом фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского совместно с фондом Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» при поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 1995 году в Украине была объявлена эпидемия туберкулеза. На сегодня ситуация несколько стабилизирована, но уровень заболеваемости все равно значительно превышает допустимый эпидемиологический порог.