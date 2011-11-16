Ежегодно более 30 тыс. украинцев заболевают туберкулезом, около 8 тысяч умирают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА в ходе Всеукраинской научно-практической конференции по вопросам противодействия и контроля над туберкулезом в Украине, которая проходит сегодня в Киеве.

По словам Т.БАХТЕЕВОЙ, В Украине эпидемия туберкулёза перешла в категорию национальной проблемы.

«Официальное количество туберкулёзных больных, состоящих на диспансерном учете, превысило 1% населения - это более 500 тыс. В Украине каждый час заболевает туберкулезом 4 человека и умирает 1 больной. За 15 лет с момента оглашения эпидемии туберкулеза в Украине мы потеряли около 150 тыс. наших граждан», - сказала Т.БАХТЕЕВА, подчеркнув, что 81% больных туберкулезом «лица трудоспособного и репродуктивного возраста».

По словам народного депутата, ВОЗ отнесла Украину к 3-й категории стран Европы – это страны с высоким показателем заболеваемости туберкулезом.

«Наша страна занимает 7 место по уровню заболеваемости туберкулезом в Европе (после России, Грузии, Молдовы, Киргизстана, Румынии и Казахстана)», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она заявила, что основной проблемой в сфере борьбы с туберкулезом в Украине является мультирезистентная форма.

«Украина занимает второе место в Европе по темпам роста мультирезистентного туберкулеза (после России) и 4 место в мире по его распространенности у впервые выявленных больных. Из 100 заболевших - 15 имеют устойчивую форму. Это очень высокий уровень показателей. Среди всех новых случаев он колеблется от 5% в западных областях до 15% в восточных», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Она также напомнила, что Украина получила серьезную финансовую поддержку в виде гранта Глобального фонда на общую сумму 103,5 млн. дол.

«Это финансирование на протяжении 5 лет станет катализатором завершения перехода системы здравоохранения Украины к современной модели контроля за туберкулезом», - убеждена Т.БАХТЕЕВА.

«Украина уже не первый год сотрудничает с Глобальным фондом в вопросах борьбы с ВИЧ/СПИДом, однако впервые Правлением Глобального фонда принято положительное решение по заявке Украины на финансирование мероприятий по борьбе с туберкулезом, что свидетельствует о расширении нашего сотрудничества. Огромная заслуга в этом принадлежит фонду Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», который выступил Основным реципиентом гранта Глобального фонда по компоненту «туберкулез» и приложил немало усилий для его получения, а сегодня успешно реализует поставленные задачи в сфере борьбы с туберкулезом», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

По ее мнению, в лице Фонда «мировое сообщество обрело сильного партнера, способного доказать, что страна может эффективно использовать деньги Глобального фонда на борьбу с эпидемией».

Как сообщалось, 16-18 ноября в Киеве проходит Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам противодействия и контроля над туберкулезом в Украине. Событие посвящено освещению новых международных подходов и рекомендаций к лечению туберкулеза; анализу и обсуждению возможности внедрения международных подходов к диагностике и лечению туберкулеза в Украине.

Мероприятие проводится Министерством здравоохранения Украины, Государственной службой Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний, Институтом фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского совместно с фондом Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» при поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 1995 году в Украине была объявлена эпидемия туберкулеза. На сегодня ситуация несколько стабилизирована, но уровень заболеваемости все равно значительно превышает допустимый эпидемиологический порог.