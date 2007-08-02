Сотрудникам известной компании вживили микрочипы

Руководство американской компании, которая занимается выпуском оборудования для скрытого наблюдения, решило в качестве эксперимента вживить микрочипы в предплечье двух своих сотрудников.

В компании заявляют, что целью имплантации был не научный интерес, а возможность ограничить доступ этих людей в помещение, где хранится секретная информация. Ведь, как известно, карточки-проходки и кодовые замки - это все вчерашний день по сравнению с возможностью сканирования сетчатки глаза и микрочипом.

Это первый в мировой практике случай имплантации устройства, которое позволяет установить личность человека и постоянно следить за его местонахождением.

Информация об имплантации, просочившись в прессу, вызвала массу споров. К примеру, американские защитники прав человека уверены, что распространение новой технологии способно разрушить частную жизнь граждан.

Эта же проблема вызвала в нескольких штатах острую полемику, а в Висконсине и Северной Дакоте некоторое время назад даже был принят закон, согласно которому насильственная имплантация микрочипов в человеческое тело запрещена.

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