Аллергию на кошек помогут вылечить сами кошки

Испанские ученые предложили эффективный способ борьбы с аллергией на кошек. Лечение, заключающееся в приеме под язык возрастающих доз экстракта кошачьей перхоти, приводит к ослаблению неблагоприятных иммунных реакций, свидетельствуют исследователи.

Обычно врачи рекомендуют людям, страдающим аллергией на кошачью шерсть, избавляться от домашних питомцев. Однако специалисты мадридской больницы Рамон-и-Кахаля полагают, что при лечении с помощью нового метода необходимость в этой мере отпадёт.

В эксперименте, проведенном учеными под руководством Эмилио Алварес-Куэста, приняли участие 50 подростков, страдающих аллергией на кошек. Всем участникам проводилась сублингвальная иммунотерапия (SLIT) - ежедневное введение под язык капель, содержащих возрастающие дозы кошачьего аллергена (перхоти), либо плацебо.

Предполагалось, что введение постепенно увеличивающейся дозы аллергена приведет к привыканию иммунной системы пациентов к аллергену и постепенному угасанию аллергических реакций. В настоящее время аналогичный метод - специфическая десенсибилизация - применяется в медицине для лечения аллергии на пыль и пыльцу.

После окончания годового курса лечения участникам предстояло провести полтора часа в комнате, где обитала кошка. Выяснилось, что у 62% пациентов, лечившихся по методу SLIT, отмечалось значительное снижение симптомов аллергии по сравнению с исходными данными. Кроме того, у них улучшились показатели дыхания и уменьшилась реакция кожи на экстракт кошачьей перхоти. Побочных эффектов лечения зафиксировано не было, что может свидетельствовать о безопасности новой методики, сообщили ученые.

http://www.lenta.ru/