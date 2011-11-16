Эксперты ЕС проведут аудит ветеринарной отрасли в Украине

Эксперты Европейского Союза на протяжении 10 дней будут проводить аудит ветеринарной отрасли в Украине.

В частности, как сообщает Правительственный портал, начался визит в Украину инспекторов Офиса по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии (FVO) Генерального директорату по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей (DG SANCO), который продлится десять дней.

Эксперты проведут оценку проведения мероприятий по гигиене кормовых добавок и премиксов, а также посетят предприятия в Киевской и Львовской областях.

В программе аудита экспертов ЕС - ознакомление с работой главного управления ветеринарной медицины в Киевской области, Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок и ряда предприятий, специализирующихся на производстве кормовых добавок и премиксов. Среди них "Киевский витаминный завод", "Мир кормов", "Биохем ЛТД", "Провими" и "Кронос-Агро" и др.

Также инспекторы Офиса по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии посетят таможенный пост «Восточный терминал» в Киевской области, где ознакомятся с процессом контроля кормовых добавок и премиксов, которые импортируются в Украину.

Как отмечают в Кабмине, во время предыдущих миссий экспертов Международного эпизоотического бюро, FAO и FVO GD SANKO в Украине результаты деятельности компетентного органа (Государственного комитета ветеринарной медицины Украины) были признаны отвечающими положениям Всемирной торговой организации и требованиям ЕС. Именно ветеринарный контроль на государственной границе и его неизменность является основанием для сохранения статуса Украины как страны, свободной от особо опасных болезней животных. Потеря статуса или его пересмотр может привести к непрогнозируемым экономическим потерям, подчеркивается в сообщении.

В случае создания прецедента по изъятию ветеринарных постов с государственной границы ответственность за эпизоотическое благополучие должна быть возложена на орган, который будет принимать решение о возможности перемещения груза.